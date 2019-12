Kratos PS4 80 000 polygones, 32 000 juste pour le visage. 140 textures. D'autres chiffres pour Medievil, Monster hunter... Le lien ci-dessous : https://blog.fr.playstation.com/2019/12/16/de-kratos-au-terrible-rathalos-nous-vous-prsentons-lvolution-polygonale-de-5-personnages-emblmatiques-de-playstation/ Pour comparaison : InFamous le héros 120 000 The order 100 000

Who likes this ?

posted the 12/16/2019 at 08:31 PM by biboys