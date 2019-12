Le jeu My Hero Ones Justice 2 aura droit à son collector sur One, PS4 et Switch.A l'intérieur nous retrouverons :Un Shikishi My Hero AcademiaLe JeuBoite CollectorUne Figurine LED de 20cmExclusive Un Steelbook exclusifUn porte-clés Deku & OverhaulUn Badge du Jeu124.99€