Les joueurs nippons pourront acquérir le DLC "Next Generations" pour 700 yens (6 euros) dès le 23 avril prochain. Au menu : deux nouveaux personnages jouables, à savoir Momoshiki et Kinshiki Ōtsutsuki, ainsi que 11 costumes de l'ère Boruto pour des personnages tels que Ino, Shikamaru et Choji. Bandai Namco va en profiter pour porter Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 (avec les DLC Road to Boruto et Next Generation inclus) sur Switch à la même date pour 6 680 yens (55 euros).