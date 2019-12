Bonsoir les gars,Je poste cet article car ca peut surement interesser certains membres qui cherchent une sorte de solution tout en un de HTPC boosté aux hormones.Le but de mon projet était de recycler un Lenovo M92P Tiny, des mini PC qu'on trouvent en entreprise pour effectuer des taches basique (navigateur web et traitement de texte).Première chose qui m'est venu en tête, installer une distro de type Recalbox/Batocera. C'est léger, performant et je peux profiter de tout les jeux rétro jusqu'aux consoles 128 bits. De plus, Kodi est intégré ainsi que Moonlight pour le streaming.On peux voir dans cette vidéo que ce mini PC se débrouille plutot pas mal (sous Windows 10 dans la vidéo).Note : c'est un M93P dans la vidéo mais mon M92P à le meme CPU que ce modéle (i5-4570T).Problème, le PC ne sera dédié qu'à ce genre de taches et pas autre chose. Etant donné que ce sont des distro Linux "from scratch", je n'ai pas la même liberté qu'avec une distro classique type Debian/Ubuntu ou Centos.De ce fait, je me suis orienté vers Retropie qui peut-être installé sur une distro Ubuntu Server. Je dis bien "server" car je ne voulait surtout pas d'interface graphique pour économisé en ressources. Poue ce faire, il me fallait une version minimale qu'on peux trouver sur le site de Canonical (éditeur de Ubuntu). Elle pèse à peine 64 mo....Une des rares vidéos qui explique comment installer Retropie sur Ubuntu Server. C'est celui que j'ai appliqué pour mon PC.Retropie, c'est cool. Toute les consoles rétro ainsi que Kodi (avec les plugins exodus, vstream, netflix, amazon pour les connaisseurs), ca fait déja pas mal mais comme indiqué, il en reste sous le capot.En dehors des sessions de divertissement, je souhaite faire de ce PC un mini serveur domestique qui puisse me fournir de nombreux services tels que :- Serveur torrent- Moteurs de recherche pour trouver mes films, séries, musiques sur de nombreux trackers torrent (ou usenet)- Serveur Plex (ou Emby/Jellyfin)- Serveur de musique (funkwhale ou airsonic)- Cloud domestique (nextcloud/onlyoffice)- Serveur de chat (rocketchat, riot)Pour ce faire, j'utilise Docker qui me permet de déployé des applications conteneurisés. Des applications isolés les une des autres qui ont chacune leur propres dépendances.Je me suis aidé de ce tuto pour pourvoir transformer mon mini PC en USHMS (ultimate smart home media server). Il me manque plus qu'un bon reverse proxy pour que je puisse y accéder en toute sécurité par le web.J'ai aussi installé Cockpit qui permet d'avoir une interface web de gestion de mon serveur.Et cerise sur le gateau, je souhaité aussi profiter de Steam Link pour pouvoir streamer des jeux à partir d'un PC Gamer.Sauf que Steam Link n'est dispo que sur Rapsberry Pi, j'ai du installer le paquet de Steam sur Ubuntu et effectuer quelques réglages.Pour l'instant j'ai pas trouver de solution pour que je puisse l’exécuter via Kodi ou Emulationstation mais je vais continuer mes recherches à ce sujet.Si je résume, ce mini PC tourne sur Ubuntu Server 18.04 LTS, permet de profiter de Retropie (Retroarch, Dolphin, PCSX2, Kodi et ses multiples plugins), de Steam (principalement pour la fonction streaming) mais surtout permet en arrière plan d'executer tout un tas d'applications orienté serveur grâce à Docker.D'ailleurs, grâce à cette configuration minimale, j'ai pas mal gagné en performances sur Beetle Saturn (l'émulateur Sega Saturn), j'arrive à le faire tourner presque en full speed sur un dual core avec hyper-threading