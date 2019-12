Mis à part les jeux First Party, les jeux Next-Gen, ne ressembleront-ils pas aux jeux annoncés sur PC dernièrement ? Regardez cette vidéo :Liste des jeux présentés :Dying Light 2Beyond Good & Evil 2Elden RingThe Elder Scrolls VIGhost of Tsushima (Je ne sais pas pourquoi il est là d'ailleurs lui)Watch Dogs LegionCyberpunk 2077Halo InfiniteDoom EternalRainbow Six QuarantineJ'ai quand même hâte de voir des scène INGAME (GT Sport est ultra impressionnant en mode replay, in-game ça reste quand même un feeling différent) pour être vraiment convaincu, même si je pense l'être ^^ !Et Dying Light 2 est impressionnant au passage