La campagne desur les réseaux sociaux a commencé. Les pages Twitter Instagram et Facebook du film sont maintenant ouvertes. Le site officiel s'est également offert une mise à jour. Outre la tagline affichée sur Twitter : TIME RUNS OUT (LE TEMPS EST COMPTÉ), il fallait être plus attentif pour trouver le véritable indice derrière ces mises à jour.Le prologue d'une durée de 6 minutes et 32 secondes est attendu le 19 décembre prochain, très probablement dans les salles IMAX uniquement.