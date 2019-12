Pour une lecture optimale de l'article, veuillez lire la première vidéo suivie de la seconde. Confort & ambiance garantis.

Shanks et les modos qui fêtent leur maintien sur Gamekyo après le départ du Lutin Vert.

Le pro-M qui aperçoit une exclu One en 2019.

Le pro-N après une session sur Ring Fit.

Le pro-S dans la vie réelle après avoir joué à Death Stranding.

Nicolasgourry après son 37000e article "[titre] aussi sur Switch?"

Misterpixel après l'énième "non lu" de Negan.

Giusnake lorsqu'on lui demande à quoi il a joué sur One depuis six piges.

Ryoporterbridges entre deux feux avec Death Stranding & Shenmue III.

Guiguif qui ne retient aucune exclu valable sur sa console préférée cette année.

Ducknsexe après les doutes sur le fait qu'il joue sur PS4 & One.

Diablo imaginant la VR sur Scarlett.

Rbz quand un joueur veut se procurer le dernier Pokémon.

Ioop toujours à la recherche d'économies.

Zabuza avec les pro-M après la victoire de Microsoft au Royaume-Uni durant le Black Friday.

Goldmen33 face à la horde dès qu'il cartonne un jeu de Platinum Games.

Pendant ce temps, le Divin Chauve se prépare pour les fêtes.

Le retour d'Ellie a beaucoup fait parler cette année.

Mais où se trouve Minbox ? D'après la rumeur, Kenpokan et ses sbires le sauraient.

Solidfisher depuis qu'il a lâché la One pour le PC.

Icebergbrulant quand il souhaite sortir une vanne.

Quand on demande à Spilner si la Switch est une concurrente de la PS4 lorsqu'elle se vend mieux que cette dernière.

"Je joue sur One X, PS4 Pro, Switch, PC, Stadia, Smartphone, Nokia 3310 et cie. Le tout en 4K/HDR/Dolby Atmos. Je suis objectif MOI." Dokou

Un membre de Gamekyo essaye de débattre avec Nospeudo concernant Sony.

Orbital qui pense qu'on ne l'a pas repéré(e).

Sentenza dès qu'un pro-S ose troller Nintendo.

Voxen ne supporte pas Nathan Drake mais encaisse facilement les gémissements de Lara Croft.

Tout Gamekyo attend le choc des titans entre Raiko & Driver.

Negan en balançant le Metacritic de Gears 5 aux fans de Kojima.

Suzukube et sa peluche Pikachu chaque soir avant de rejoindre Morphée.

Sony & Microsoft au lancement de Stadia.

Anakaris après l'annonce du remaster de FF VIII.

Un casque gaming dès qu'il aperçoit Shincloud.

Avec Tell Me Why, les jeux narratifs et "LGBTQ" vont soudainement devenir intéressants pour Nobleswan.

2019 : une année qui restera dans les mémoires pour Gamekyo avec le départ de Link49.

Jenicris quand on lui demande sa config' PC pour les exclus Microsoft.

Birmou dès l'installation du patch FR de Stardew Valley.

Philou prépare sa tournée en Asie.

Cette impression que l'on a lorsque Biboys nous parle de Resident Evil.

Misterpixel vs Negan : 798e round.

Le double compte qui pensait passer inaperçu.

Diablo après que Shanks soit d'accord avec lui pour le comparo Death Stranding / Sea of Thieves.

Portages, toujours les mêmes licences, Labo, Ring Fit, foutre en bouteille... Tout est génial avec la Switch pour Giru.

Le village de la communauté PlayStation après l'annonce de MLB sur d'autres machines.

Guiguif et le 7.5 de Pokémon Epée/Bouclier.

Le retour de Liquidus avec Geek Zone pour contrer Ellie.

Alucard13 toujours dans son combat envers Street Fighter V.

Hyoga57 et son regret quant au départ du Lutin Vert.

Sensei pris entre deux feux quand un pro-M supporte le QSG.

Ils s'en ballaient les couilles mais les pro-M sont ravis de l'arrivée de Yakuza de leur console chérie.

Octobar dès qu'on caresse dans le sens du poil Rockstar.

Cajp45 et sa crédibilité concernant son amour pour la Switch.

Milo42 n'arrive toujours pas à croire à la victoire de son club dans le dernier Derby.

Misterpixel & la communauté Chièze-Quintaine ont été aperçus dernièrement.

Giusnake et son article du samedi après-midi.

Leonr4 en train d'expliquer à la communauté un test technique de Digital Foundry.

Gamekyo souhaite de nouveaux concours de Leblogdeshacka.

Donkusei alias Kukisaign pense que personne n'ait vu son changement de pseudo.

Famimax et certains membres de la team "Premier Degré" sur ses articles trollesques.

Square Enix et son FF VII Remake au dernier E3.

Le charisme déjà légendaire de Romgamer6859 et ses goûts douteux.

Le Vilain Chauve en trance depuis l'annonce de Half-Life VR.

Ravyxxs dès qu'un pro-M ose émettre une critique sur un jeu PS4.

Sonilka & Spawnini après leur demande pour devenir modo.

Lorsque certains membres trollent dès leurs retours de ban.

Aiolia081 lorsqu'il lance Shenmue III sur PS4.

Le pro-S qui pensait balancer le 90 Meta de Death Stranding aux autres "camps".

Walterwhite qui tente d'expliquer la philosophie du dernier titre de Kojima.

Il ne faut jamais déranger Edgar quand il joue avec sa Switch.

Anakaris après avoir lancé le remaster de FF VIII.

N'emmerdez jamais Raioh. Il lui arrive d'être surceptible parfois.

Marchand2sable & Biboys fêtent comme il se doit l'annonce du remake de RE3.

La belle team Microsoft Waypoint qui chie sur la VR mais qui se paluchait sur Kinect afin de naviguer correctement sur une interface.

Nyseko et sa devise : "Faites ce que j'dis, pas c'que j'fais."

Gantzeur & Ryo ont trouvé leur nouvelle voie.

Zabuza quand un pro-M lui refuse son amitié.

Barberousse qui jarte sa PS4 alors que FF VII Remake et TLoU II arrivent.

Ioop dès qu'une personne se connecte sur l'un de ses lives.

Xenofamicom qui donne raison à Excerveau.

Grievous32 critique les haters de Crackdown 3 mais trouve Death Stranding mauvais sans y avoir joué.

51love face aux Consoleux pour défendre la Master Race.

Bennj élu à l'unanimité "Moralisateur à deux balles" de l'année par ses pairs.

Cb : notre Jean-Jacques Bourdin à nous.

On a retrouvé Thor.

Les fans de la firme de Kyoto ont pris beaucoup de confiance avec le portage de The Witcher III.

Voxen voulait attendre la version complète de FFVII-R mais comme la partie I sort sur Xbox en 2021...

Chester après le départ d'un employé chez Xbox Games Studios.

Sorow et l'arrivée de The Witcher sur Netflix.

Biboys a mis son t-shirt dédié pour le remake de Resident Evil 3.

Iglooo durant la conception d'un Gamekyo Match.

Shambala93 depuis des semaines, des mois... Depuis son inscription en fait.

Haloman voudrait remercier le Divin Chauve pour sa liberté conditionnelle.

Axlenz beaucoup trop tendre sur le site. Pour l'instant.

Spawnini à son réveil après avoir rêvé de la Fibre.

Rockin n'a pas encaissé la non-annonce du remaster de Vanquish sur Switch.

Kayama que l'on ne voit plus trop depuis la One X, en méditation jusqu'à l'annonce des caractéristiques de la PS5.

Ducknsexe & Alucard13 après une bataille acharnée face aux pro-S.

Goldmen33 & Gat sur Sea of Thieves.

Driver après avoir balancé que Halo était mort.

Quelques heures après l'annonce de la Xbox Series X.

Tuni dès qu'il obtient un jeu deux semaines avant son lancement.

Le membre qui se moque des jeux physiques mais qui collectionne les manettes.

Raoh38 ou le membre qui souhaite toujours avoir le dernier mot. Même quand tu ne l'as pas quoté.

Ocyn toujours aussi fan de la VR.

Cette année, Sony a lancé son tout nouveau tout beau State of Play jamais vu auparavant.

Kevisiano et son célèbre Pêle-Mêle qu'il souhaite exporter sur Gamekult.

Shincloud quand je veux lui parler de The Forest.

Roy001 jadis Main du Lutin Vert qui pense avoir un statut légitime sur Discord.

Une chose est sûre. Cyr ne semble pas être sorti de Saint-Cyr.

Sora78 à l'annonce de la compile Kingdom Hearts sur Xbox One.

Le Jour J est arrivé : Spawnini branche ENFIN sa Fibre.

Instant anecdote : "Le 30FPS sur DriveClub est tellement stable que j'ai l'impression que c'est du 60." Minbox

Sekiro GOTY 2019. Shanks est ravi.

Petit jeu : essayer de trouver la maison de Excervecyanide sur ce gif.

Ratchet qui critique Star Wars mais se hype pour l'animé de Pokémon.

Celui qui trolle à 4h du mat' pour éviter la modération.

Lightning toujours dans l'attente de nouvelles recrues pour Sony Waypoint.

La DualShock 4 de Zabuza est enfin revenu du SAV.

Negan a vraiment changé depuis l'époque Seriously.

La feature qui pourrait intéresser Kalas28 dans Death Stranding.

Lorsqu'on me parle de l'OL...

Les membres qui cherchent leurs noms dans l'article.

Tout Gamekyo est déjà paré pour 2020 grâce notamment avec l'arrivée de la Next Gen.

Mais la modération veille au grain.

Merci de votre temps et mes excuses pour les PC ou smartphones décédés durant le chargement de l'article. Mais no stress, Papounet Noël arrive bientôt.

"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent."

Passez d'excellentes fêtes les merluches, profitez bien de votre entourage et n'oubliez jamais : Le jeu vidéo, bien qu'il soit un excellent moyen de passer un bon moment, n'est absolument pas indispensable à nos vies. A l'année prochaine.