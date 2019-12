Bien évidemment, les 2 stars de la cérémonie :Ensuite, le premier jeu PS5 que l'on voit, pas trop emballé pour le moment mais on a rien vu., j'ai préféré la toute première présentation mais ça sera Day one tout de même cet été.qui avait fuité, day one également mais même pas une période de sortieLe teaser intriguant de la soirée :, le nouveau jeu des créateurs de PUBG :La petite surprise (mais c'est sur PC pour le moment),(la suite de The Forest donc) :Beaucoup de jeux PC durant cette cérémonie (ou du moins uniquement annoncé sur PC pour l'instant).Aucune sortie sur PS4 excepté Ghost of Tsushima.Honnêtement, sans le reveal de la Xbox Series X + Hellblade 2, ça n'aurait pas été terrible ces Games Awards ... Sekiro le GOTY euh ... ce n'étais pas mon avis mais bon ...Du coup, voici ma liste à jour maintenant :Il faut voir le gameplay, on a encore rien vuIdem, il faut voir "ingame" ce que ça va donner. On a encore rien vu du jeu.