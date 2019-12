Alors attention le but n'est pas de faire un topic à charge, et je dois avouer que si je dois retenir une chose ce soir c'est cette annonce et surtout le trailer de Senua 2 qui l'accompagnait.Cependant, je trouve que présenter à la hâte entre 2 annonces la machine censée incarner l'un des visages de l'avenir de Microsoft en jeu vidéo, avec juste un visuel et un nom étrange rappel un peu la très bancale présentation de la Wii u qui lui a causée bien des malheurs par la suite.On comprend bien sur que série x invite le public spécialisé et à l'affut de l'actu jv à entrevoir plusieurs séries de machines.Mais ce n'est pas très clair, et le joueur de base peut vite faire l'amalgame d'une console avec un nouveau look mais équivalente à la One X. Comme ce fut le cas pour la Wii u.Bref j'ouvre le débat et maintenant je vais bosser ^^