Wahoo ! Elle ressemble à une petite unité centrale de PC, elle est hyper classe, j'suis déjà charmé par la console alors que jusque là, j'm'en fichais complètement! Hâte de compléter l'article avec les infos qui arrivent ^^ !Petit bonus (sorry j'suis en plein job), Senua's Sacrifice II :Bon sinon, pas beaucoup plus d'informations pour le moment, si ce n'est que la console sortira en fin d'année, et le "xbox Series X" avec un "S" semble bien indiquer que l'on pourra choisir sa configuration, ce qui est un gros plus pour les joueurs je pense (nous n'avons pas tous les même moyens). Ça rapproche la Xbox One de l'univers PC et c'est, pour moi, pas plus mal - un clone de la PS5 n'aurait pas spécifiquement été quelque chose qui m'aurait plu.Attention, ce n'est que de la spéculation à partir de ce que je viens de voir... Attendons plus d'informations sur tout celaA même pas 12 jours de Noël, c'est quand même couillu pour Microsoft de présenter sa Next Gen comme ça ! Les ventes de Xbox One X vont plonger...Dernière question : est-ce que ce X de Xbox Series X inclura la Xbox One X ? Ce serait formidable !