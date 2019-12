- Essayons ensemble de décortiqués un peu ce premier trailer... Des choses intéressantes en ressortent.



Des le début du trailer, il y a débat chez les fans ... Alors misterx ou Nemesis ?



J'ai voulu en avoir le cœur net... Ce long manteau ressemble fortement a celui de misterx et ne ressemble en rien à celui de Nemesis.



Nemesis originale tout du moins. Quelques secondes plus tard ont n'entend le fameux starss mais de façon compressé.



Capcom joue avec nous et tout ça fait partie de la mise en scène, nous faire croire que... Évidemment qu'il s'agit de Nemesis et en éclaircissant un arrêt sur image, ont remarque une chose très étonnante.



Le Nemesis version Remake semble porté un masque... D'où le starsss compressé.



- deuxièmement détails très intéressant...



Dans une image du jeux,

À côté du cinéma et du camion de pompier une caisse au dimensions impressionnante. Il s'agit en effet de la caisse de Nemesis aperçu dans le trailer avec l'hélicoptère.



Ce détail a toutes sont importance car ont va apprendre comment Nemesis a été lâché dans raccoon city.



- troisième détails croustillants...



Un peu avant la fin du trailer ont n'aperçoit vaguement une créature ... Encore une avec un arrêt sur image et en ce fian a sont ombre projeté sur le mur ont peu en déduire qu'il s'agit très probablement d'un hunter.



Mais pas n'importe lequel... Il n'y en avait deux sorte dans Nemesis bêta et Gama qu'on découvrait un peu après.



Alors bêta ou Gama ?



Si je me fie a ces yeux et à ça peau, il ne fait aucun doute qu'il s'agisse d'un hunter bêta.



- Quatrième détails



A la fin Jill semble infecté... Flash back ? Début d'infection ou simplement stress et folie ?



Je ne sais pas !! Mais avez vous remarquez que dans cette état Jill n'a plus sont collier et plus qu'un seul débardeur.



Étrange et j'ai ma petite théorie la dessus.



À ce moment précis Jill semble être dans sont appartement et non au beffroi ce qui écarte l'infection sauf si le scénario à changé la donne et que Jill ce fasse infecté dans ça poursuite avec Nemesis en début de jeux par exemple.



Pour moi Jill va perdre la tête en vivant l'épidémie et a cause de quelques choses de dramatique. Début d'épidémie qui ressemble d'ailleurs fortement a l'introduction de the last of us. Les gens ne sont pas encore tous des zombies ont les vois courir partout.





Idem pour Nemesis j'espère qu'on aura sont identité et que ce sera pas une personne lambda. Imaginez que ce soit quelqu'un connue de la saga ... Ça rajouterai de la profondeur, un certain cachet au scénario.



J'espère que les choix seront toujours là avec de vrais conséquence sur la suite des événements... Imaginez si dans RE2 Remake avec kendo a l'armurerie à ce moment bien précis le joueur joue kendo avec un choix extrême.



Laissé sont enfants muté ou bien en finir... Quoi de plus dur pour un père ? Ça lancerais les choix comme dans RE3 original avec du dramatique vraiment dramatique.



Enfin dernière chose si Brad n'était pas dans RE2 Remake ce n'es pas pour rien, je pense que le lien sera fait avec le remake du 3 vus que la première partie ce déroule avant et la deuxième après et que Brad aura un rôle un peu plus important.



Pure spéculation de ma part pour ce dernier paragraphe.



Si vous avez vus autres choses commenté, le débat est ouvert !