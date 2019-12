Bonjour a tous,Je me tourne aujourd'hui vers vous pour un petit coup de pouce pour une recherche de PC portable "gamer" dans l'éventualité d'un futur achat.Mon ordi actuelle que j'ai acheté en 2013 arrive a bout de souffle, je vais sans doute début d'année en demander un a madame pour mon anniversaire, et je recherche un Pc pour faire tourner Gears tactits et Âge of empire 4, surtout ses deux jeux la, le seul et unique style de jeu pour lequel je refuse de jouer a autre chose qu'au clavier souris.Je veux pas non plus une bête de monstre, juste de quoi les faire tourner sans prise de tête, un 14/15 pouces dans les 5-800€ max, j'ai toujours eu une certaine préférence pour les Asus, mais si vous avez mieux a proposer, merci d'avance.