- Décidément Capcom est très actif en ce moment, après l'annonce du tant attendu RE3 Remake, des ventes très forte de RE2 Remake à plus de 5 millions au 4 décembre à peine plus de 10 mois de commercialisation ...



- Voilà maintenant que la manager uk nous apprend qu'il y aura du nouveau sur RE2 Remake avant la fin de l'année. Tout le monde est au courant du trophée Jill .



- Maintenant qu'es ce que nous prépare Capcom ?



- Ce n'est pas tout puisque les membres du programme ambassador de RE vont pouvoir posé leurs questions à Capcom concernant, RE3 Remake et les questions les plus fréquentes... trouveront leurs réponses dans l'émission de Capcom prévu quand à elle le 18 décembre.



- Enfin RE3 Remake devrait être jouable a la jump festa ce mois ci et le site officiel devrait être mis à jour très bientôt.



- Sachez aussi qu'en précommandent sur le store, vous aurez le droit à un magnifique thème avec une ost très réussi.



À bientôt pour une analyse du trailer et vous verrez que ce dernier cache plus de choses ... qu'au premier abord.