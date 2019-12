J'y ais joué 7h00 environ et c'est la mega claque pour moi.Graphiquement, on est sur quelque chose de très propre une fois le casque sur la tête, mais on est loin d'un Half Life Alyx bien évidement.Par contre, niveau interactions/moteur physique, c'est un pure régal. On passe à un niveau supérieur avec ce jeu.Pour résumé, ça ressemble à du Portal x Half Life. Les énigmes nous donnent le smile très régulièrement.Il y a tellement de moyens de passer les enigmes, avec un peu d'imagination on fait des truc drôle (se mettre une poubelle métallique sur soit pour passer des tourelles en ne voyant plus que ses jambes).On est sur le premier jeu VR proposant un gameplay émergeant. Et en VR, un tel gameplay basé sur la physique, ça le fait vraiment vraiment beaucoup.Bref, j'y retourne, je pense peut être faire une épopée en mode speed run un de ces 4.lien direct : https://youtu.be/oP8C2nmv3Ag