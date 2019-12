Bonjour à tous, j'ai 38 ans, une ps3 une Switch et un pécé, et je viens de regouter aux joies des animé grâce aux saisons 2 et 3 de l'attaque des Titans qui m'ont scotché. Je ne m'attendais pas du tout à une telle profondeur.



J'ai été fan par le passé de Kenshin Tsuikohen, Last Exile, évidemment Evangelion, Nadia (eau bleue), à fond sur Hikaru no go et beaucoup moins sur Death Note (trop de cabotinage intellectuel). Les Naruto/HxH/Bakuman m'ont bien plu aussi mais moins aujourd'hui. Sur le tard je garde un bon souvenir de PlanetES et cowboy bebop



Est ce que vous auriez des séries top à me recommander ? J'ai vu sur wakanim pas mal de titres bien noté, je suis perdu



Merci par avance et continuez à faire vivre ce site, il est top !



Voilà je me demande ce que j'ai manqué de fort ces dix dernières années dans le même style