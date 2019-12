De mon côté si je devais en retenir qu’un seul, ça serait. C’est mon gros coup de cœur de 2019.Pour moi la sortie de leur 2eme album il y a quelques semaines est une véritable consécration après un premier album de très très haut niveau.Pour ceux qui ne connaissaient pas, ce groupe est composé de 4 jeunes français (oui!!!!) qui jouent ensemble déjà depuis plusieurs années.ça fait tellement longtemps qu’un groupe de rock français m’avait pas donné autant de frisson…(Merci à Bertrand Cantat d’avoir foutu sa vie en l’air... et surtout pas que la sienne… RIP Noir desir).Je suis allé les voir pour la premiere fois en concert à Montpellier il y a quelques semaines avec un peu d’appréhension ( le passage studio -> live fait parfois mal…).Difficile à croire que des artistes (de cette âge de surcroît) puisse sortir un son d’une telle puissance et maturité et pourtant...Tout était d’une telle justesse même en live… wow... la puissance, l’énergie qu’ils ont eu durant tout le show c’était dingue.J’espère qu’ils vont continuer comme ça. Ils sont en train de prendre du galon et vont jouer pour la première fois à l’Olympia en 2020Alors si à l'occasion vous avez la possibilité d'aller les voir, vous pouvez y aller les yeux fermésQuelques morceaux:Jane :House on the Moon :The Big Picture:https://open.spotify.com/artist/4S47feOS2ATuhc7Ao5ilfG