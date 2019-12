"We've always worked in a world where changes happened fast -- technically, but also creatively. This may very well be the golden age of gaming. There has never been this diversity of experiences -- from massive AAA online games that explore future worlds, to deeply personal Indie projects that explore the human condition. As PlayStation, we need to provide a platform that includes all those different voices, all those different experiences.



"We are very committed to the types of games we've been making at Worldwide Studios for the last decade: big, spectacular experiences with story and characters at the core. We will keep making these games, because we love to make them. And as a brand we are eager to branch out and start including and curating a new generation of developers, that create new and different experiences for a new generation of gamers."

Hermen Hulst, ex PDG de Guerilla Games et fraîchement nommé successeur de Shuhei Yoshida a la tête des Sony WorldWide Studios, entité dont il était Vice-Président depuis déjà quelques années, as récemment eu un entretien avec le site gameindustry.biz.Tout en revenant sur son parcours et la fierté qu'il éprouve quant au développement de Guerilla Games et la sortie de Horizon Zero Dawn, ainsi que sa fierté de succéder a Shuhei Yoshida, il y dessine les contours de sa vision pour l'avenir des WorldWide Studios.Premièrement il insiste sur la necessité d'explorer tout les types de jeux, des gros AAA aux plus petits projets, des solos au multijoueur, pour lui SIE doit couvrir tout le champ qui fait la force du JV aujourd'hui.Ce qui est cohérent notamment avec la création de la division relation aux indépendant dont Shuhei Yoshida prends la tête, lui qui est particulièrement apprécié des devs.Et qui confirme aussi que les projets de type "Concrete Genie" devraient bel et bien continuer, malgré les craintes de certains qui estimaient qu'il n'avait pas reçu assez de soutient de Sony et qui y voyaient une volonté d'abandon de ce type de projets AA.Mais dans un second temps, il en profite donc pour réaffirmer l'attachement profond que conserve SIE envers le type de jeux qui ont fait leur succès ces dernières années.Des jeux d'ampleurs, a forte raisonnance, spectaculaires, et qui s'appuient sur des histoires fortes et des personnages forts et attachant.C'est ce qu'ils aiment faire, c'est ce en quoi ils croient et ils sont fiers de poursuivre en cette voix.Voilà de quoi rassurer ceux qui se posaient quelques question, suite aux récentes déclarations de pontes de SIE qui disaient vouloir lorgner vers les jeux multi, on as la une nouvelle confirmation que ce ne sera évidemment absolument pas au détriment des jeux solos narratifs d'ampleur, qui ont fait le succès des WorldWide Studios ces dernières années.Sur Guerilla Games, il exprime aussi sa fierté dans l'accomplissement de Horizon Zero Dawn, et exprime a quel point il as tout changé a sein du studio. L'équipe s'est restructurée pour mener le projet a bien, as grandie, aussi bien métaphoriquement que concrètement parlant, puisque l'effectif a grossis.Mais que le projet avait aussi permis d'attirer plus de diversité dans les profils des candidatures pour travailler dans le studio, ce qui a ses yeux permets l'avènement d'une équipe encore plus créative qui saura aller encore plus loin et dans des idées plus variées.Bref, l'avenir de PlayStation semble s'appuyer sur les bases de cette gen PS4 tout en continuant une ouverture encore plus forte dans la diversité, avec une véritable volonté de couvrir tout le spectre du JV, avec tout types de projets de petite a grande ampleur.