Rumeur lancée par Windows Central concernant la Next Gen de Microsoft :



*La Xbox Lockhart serait bien une réalité selon les sources du site américain. Il s'agirait d'une version moins puissante que la Xbox Anaconda (le modèle "haut de gamme"), et donc plus abordable. Elle serait considérée comme un point d’entrée vers la prochaine génération et ses deux avancées majeures (pour le marché des consoles) : le ray tracing et les temps de chargements réduits grâce à l'utilisation d'un SSD. Microsoft viserait une puissance de 4 Teraflops pour la Lockhart contre 12 Teraflops pour la Anaconda. Les deux seraient équipées d'un processeur huit cœur à 3.5 Ghz (soit l'équivalent d'un AMD Ryzen 3700X). À titre comparatif, la Xbox One X et la Xbox One S sont respectivement à 6 et 1,4 Teraflops.



*Evolution de la fréquence du processeur par rapport à la génération précédente qui serait relativement modeste, mais de nombreuses améliorations dans la gestion des données, l’architecture des composants et les optimisations propriétaires devraient permettre à la Xbox Anaconda de fonctionner "quatre à cinq fois plus efficacement qu’une Xbox One X". Côté mémoire, elle embarquerait 13 Go de RAM dédiée aux jeux et 3 Go pour le système d'exploitation, comparé à la Xbox One X qui utilise au maximum 9 Go de RAM pour les jeux, selon la charge occupée par le système d’exploitation.

*L'intégration du service de streaming Project xCloud (actuellement en bêta) et l'utilisation d'un SSD NVMe pour des temps de chargement réduits à quelques secondes. Microsoft pourrait ainsi permettre de faire tourner un jeu en streaming le temps qu'il se télécharge et s'installe localement sur la machine



*Grâce à la rétrocompatibilité avec "des milliers de jeux sur quatre générations de consoles", les titres avec un framerate débloqué et une résolution dynamique profiteraient des performances du Projet Scarlett. "Par exemple, Monter Hunter World a du mal à maintenir les 60 fps sur Xbox One X, même en mode performance. Sans mise à jour, il devrait pouvoir y parvenir sans problème sur Scarlett"