Alors que la version PS4 avait l'option de base, il aura fallu attendre 1 an et la mise à jour 1.2.0 (déjà disponible) pour que Bandai Namco propose un mode online pour Taiko no Tatsujin Drum 'n' fun sur Switch.



On reste dans du classique: un mode classé, divisé en 4 ligues (une pour chaque difficulté) avec une rotation chaque semaine de la sélection de 10 musiques. Les points gagnés en ligne permettent de débloquer des icones.