Près de onze mois après sa sortie, le remake de Resident Evil 2 a atteint le chiffre symbolique des cinq millions de ventes. Symbolique puisqu'il surpasse désormais le jeu d'origine.







L'information est glissée par Capcom dans un communiqué pour Resident Evil 3 (2020), fraîchement annoncé hier. Paru en 1998, Resident Evil 2 sur PS1 s'était arrêté à 4,96 millions d'exemplaires écoulés. Son remake est désormais devant lui et récupère la place de cinquième opus le plus vendu de la licence, derrière Resident Evil 5 (11,2 millions), Resident Evil 6(9,2 millions), Resident Evil 4 (7,5 millions) et Resident Evil 7 (6,8 millions), selon les chiffres de Capcom(arrêtés au 30 septembre 2019).



Quant à Resident Evil 3 : Nemesis, il comptabilise 3,5 millions de ventes sur PS1. RDV le 3 avril 2020 pour découvrir son remake et son mode multijoueur Resident Evil Resistance sur PC, PS4 et Xbox One.