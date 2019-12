Le dernier jeu dea été élu jeu de l'année du public malgré la tentative pathétique d'IGN quia essayé de truquer le sondage en ajoutantmais après s'être aperçu que leur communautépréfère le dernier jeu deavec pas moins de 7000 votes, d'ailleurs c'est ce qui a propulséà la première place, le site a supplié sa communauté d'arrêter de voter pour le jeu :Et comme cela n'a pas marché, IGN a tout simplement arrêté et supprimé leur sondage. Mais visiblement cela n'apas empêché le jeu de remporter le GOTY auprès des joueurs.

posted the 12/10/2019 at 07:59 PM by leonr4