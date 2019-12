Incroyable mais vrai, Capcom officialise Resident Evil 3 Remake durant le State of Play d'aujourd'hui, c'était carrément la cerise sur le gâteau de l'événement et un joli cadeau pour les 25 ans de Playstation (nostalgie quand tu nous tiens).Le jeu sortira donc le 3 Avril 2020 et se verra inclure Resident Evil REsistance (j'avais balancé le 31 Mars dimanche dernier grâce à un revendeur anglais mais non, j'étais pas loin en tout cas...)Si l'annonce de Resident Evil 3 est toute fraiche, les fans envisagent déjà l'avenir, et si les choses semblent justes, la saga pourrait s'orienter vers des sorties annuelles.Rien d'officiel mais voici des indices sur les futures projets de la licence :-2019 = Resident Evil 2 Remake (5 millions)-2020 = Resident Evil 3 Remake avec REsistance-2021 = Resident Evil Code Veronica? (la promesse de Shinji Mikami sur NGC enfin réalisé? )-2022 = Resident Evil VIII (grosse rumeurs pour la PS5 / Scarlett et sans la caméra FPS)-2023 = Resident Evil Outbreak RE-Imagined (pour info, le site officiel affiche toujours OK comme pour le Remake de RE2 ).A savoir que la série va bientôt fêter ses 25 ans, et que les producteurs ne sont pas contre un Remake au RE Engine du légendaire Resident Evil 2002 de Shinji Mikami, son œuvre maitresse avec Resident Evil 4.Pleins de projets et d'ambition donc, en espérant éviter la case Remastered a gogo pour la prochaine gen.