Messieurs bonsoir. Encore trois nouvelles vidéos pour The Witcher Netflix et autant dire qu'elles sont particulièrement intéressantes car riche en séquences inédites. Surtout, elle permettront a ceux qui ne connaissent pas la saga de faire plus ample connaissance avec ses trois personnages principaux. Quant aux autres, ils pourront se languir des premières apparitions d'un certains barde bien connu ou encore juger de la qualité des compositions de. #Pub.

Who likes this ?

posted the 12/10/2019 at 01:00 AM by sorow