Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, fans insécures de SOTC, je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour en cette merveille journée . Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit bilan de mes thèmes de villages préférés, car trop souvent ces compositions sont négligées par les joueurs au profit des thèmes de combats. De plus, plusieurs compositeurs ne cachent pas leurs désintérêts quasi totaux lorsqu'il est question d'écrire une piste pour un simple village d'où l'importance d'encourager ceux qui ne tombent pas dans la paresse et le vide créatif. :3



Évidemment il y a des centaines de pistes qui sont dignes de mention donc certains risquent d'être déçu/étonné de ne pas voir leurs compositeurs/compositrices préférées dans ce top mais bon il ne faut pas oublier qu'objectivement parlant je suis le représentant du bon goût donc forcément toutes omissions honteuses est totalement justifié et explicable. :3



20- Fable : Oakvale







19- Gravity Rush 2 : Pleasure quarter







18- Zera Imperan Intrigue : Impérial city







17- Suikogaiden Last Duel at the Crystal Valley : Current







16- Romance of the Three Kingdoms VII : Fall







15- Eternal Poison : Valdia (for Adagio)







14- Suikoden II : Secret Village of the Ninja ~ Rokkaku Theme







13- Icewind dale 2 : Skeleton of a Town





12- Romance of the three kingdoms V - Phoenix Orchid





11- Final Fantasy VII - Anxious Heart









10-Shadow of the Lowlands - Xenoblade Chronicles 2







9- Legend of mana :Of Glittering Tears





8- Skyrim : The Streets of Whiterun





7- Heroes of Might and Magic IV : The Academy of Honor







6- Persona 3 : Memories of the City





5- Diablo 1 : Tristram





4- Grandia 2 : Granas Sanctuary





3- .hack//G.U : Hulle Granz Cathedral







2- Chrono Trigger : Corridors of Time





1- NIER - Song of the Ancients ~ Popola