Je commence actuellement à préparer mon voyage et j'ai un budget billets d'avions par personne de 550€ max pour 2 billets aller en vol direct avec bagage soute et siège inclus (je ne veux pas d'escale) :Départ Mi Mars : PARIS -> BANGKOK etDépart Fin Avril : DELHI -> PARISPour le moment, j'ai trouvé ceci :Départ 12 Mars : PARIS -> BANGKOK (333€ avec Thai Airways)et Départ 23 Avril : DELHI -> PARIS (25K INR soit 320€ avec Air India)Je pense qu'il y a moyen de trouver chaque aller à - de 300€ le billet ...Est-ce qu'il y aurait des gens pour m'aider à trouver moins cher ? Celui qui me trouve le combo parfait pour mes dates & pour 550€ max bagage en soute & siège inclus sans escale, je lui ramène un petit souvenir de la Thaïlande (et je suis sérieux, j'enverrai ça en Lettre verte chez toi directement).Je précise que dans mes dates, je dois rester 2 semaines en Thailande & ensuite 4 semaines en Inde. Donc il doit y avoir 6 semaines écoulées entre les dates de ces deux billets.