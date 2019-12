diffusera un dernierpour cette année 2019 qui durera une vingtaine de minutes,le rendez-vous est pris pour ce mardi 10 décembre à 15h00.D'après le communiqué officiel du constructeur, on peut s'attendre à des annonces de quelques nouveauxjeux, mais aussi à de nouvelles informations sur des titres déjà dévoilés.Même s'il ne faut pas s'attendre à un E3 et espérer voir de grosses nouveautés, le siteremarqué queavait mis à jour sa propre playlist YouTube deil ya quelques jours de cela. Bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose.Le dernier titre dequi sera probablement la dernière grosse exclusivité de las'est fait très discret depuis l'E3 2018. Cela changera peut-être bientôt ? réponse mardi.

