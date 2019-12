Ça vient de dusk golem







I don't think you should be worried. Just expect it to not tread on REmake 2 too much and you'll be fine.



Okay, I'm going to lay-down a breadcrumb. There's some details I think people missed about Resistance and a leak involving Outbreakers that kinda' spelled things out (but many seemed to miss this), but one of the big motifs of REmake 3 was to make a game of "dynamic systems" and exploration. From what I know, though know this knowledge is old but probably hasn't changed, is they want the game to be kinda' a chaotic playground for various systems in the game, such as Nemesis, to work organically but also capture the feeling of an unpredictable town going down in flame. REmake 3 will be a lot more explorable than REmake 2 was and have more of a focus on making interesting gameplay scenarios happen in non-scripted ways, and giving the player lots of room to do things off the beaten path.



So it does have a little more action, you can do a few more things, but it's still focusing on being a survival-horror game, just a bit more of a dynamic one.



En gros le jeux sera très différents de l'original ce n'est pas la même équipe que RE2 Remake d'ailleurs.



Le jeux ce concentrera plus sur l'exploration et le scénario.



Les ruelles enfin raccoon ce très différents comme presque nouveau et les mécanique de gameplay avec Nemesis devrait allé plus loin que misterx tout sera plus organique.



Il y aura des nouveautés de gameplay par rapport à RE2 Remake et le jeux serait en développement depuis plus de deux ans et demi.



Enfin Capcom poussera un peu plus le contenu que RE2 Remake environnement etc



Vus tps et décors 3d comme RE2 Remake



Toujours aucune information concernant la présence ou non des choix avec Nemesis.



À voir si tout cela ce confirme mardi prochain.