Paiement via paypal & avec le code promo PAYPAL2019 une petite réduc supplémentaire.Vous recevrez un code. A rentrer sur un compte américain par contre mais les jeux seront en Français. (vous pouvez tout de même y jouer avec votre compte FR bien évidemment). PRIX IMBATTABLE.

Like

Who likes this ?

posted the 12/07/2019 at 12:09 PM by ioop