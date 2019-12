"Je dirais que la plupart des [jeux sont cross gen] d'après ce que j'ai entendu. Certainement tous les jeux tiers. J'imagine que quelque chose comme Assassin's Creed: Kingdom, le Assassin's Creed dans l'univers Viking, va définitivement sortir sur PS4, Xbox One, Scarlett, PS5 --- c'est le type de jeu qui sera sur tout --- Stadia y compris --- ce qui, j'imagine, est un vrai casse-tête pour ces ingénieurs qui doivent soudainement livrer sur sept plateformes en même temps, c'est fou.. Et puis j’ai entendu parler de certains titre de lancement de la PS5 qui sont exclusifs, je ne les citerai pas encore car je vais probablement essayer de faire un reportage sur ce genre de choses à l’avenir, mais certaines des choses dont j'ai entendu parler ne concernent que la PS5. Je n'ai rien entendu au niveau des jeux Xbox first party mais je suis sûr que leurs contenus seront sur autant de plateforme que habituellement. En fait, ils ont déjà dit que Halo: Infinite sera cross-gen, alors je suis sûr que Microsoft sera beaucoup moins axé sur les exclusivités. "

- Répéte le désintérêt des développeurs pour lockhart, dit qu'elle aura beaucoup moins de RAM, il a entendu les développeurs dire que le GPU est fondamentalement du niveau PS4 Pro, mais le CPU et SSD devrait l'améliorer au-delà, encore les développeurs ne veulent pas être forcé de travailler sur lockhart et le sentiment que le SKU va entraver les prochains jeux vidéo.



- l'accent sera mis sur l'accessibilité, plus besoin de penser à "je n'ai qu'une heure pour aller jouer à ce jeu", mais donne plutôt l'option de "jouer pendant 10 minutes et pouvoir arrêter comme en utilisant netflix" par ses exemples.



- Une dernière chose qu'il a dite, et il n'est pas sûr de lui et a dit de ne pas le croire sur parole, alors s'il vous plaît ne devenez pas fou à ce sujet et il dit aux journalistes de se méfier et d'éviter de faire un article sur ça , mais il a dit que la PS5 et Anaconda sont meilleurs que "les cartes graphiques comme la RTX 2080, qui est actuellement sur le marché". Mais encore une fois, BIG grain de sel sur cette déclaration, et pas assez définitif pour faire des articles sur ça.

