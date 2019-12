Charts

Chiffres du 04 Novembre au 1er Decembre(4 semaines)NS - 636.000 (10.432m LTD)PS4 - 40.000 (8.506m LTD)3DS - 5.500 (24.482m LTD)X1 & PSV - R.I.PNS Pokemon Epée & Bouclier - 2.023.000 (nouveau)PS4 Death Stranding - 236.000* (nouveau, non dispo 4e semaine)NS Luigi's Mansion 3 - 135.000 (0.285m LTD)NS Ring Fit Adventure - 130.000 (0.31 LTD)PS4 SD Gundam GGX Rays - 65.000 (nouveau, 1 semaine)NS SD Gundam GGX Rays - 45.000 (nouveau, 1 semaine)NS Mario & Sonic aux JO 2020 - 42.000 (0.06m LTD)PS4 SW Jedi Fallen order - 37.000* (nouveau, non dispo 4e semaine)PS4 13 Sentinels - 35.000 (nouveau, 1 semaine)NS Minecraft - 34.000 (1.03m LTD)NS Mario Kart 8 deluxe - 32.000 (2.54m LTD)NS Super Smash Bros Ultimate - 32.000 (3.35m LTD)NS Super Mario Party - 28.000* (1.16m LTD)PS4 Persona 5 Royal - 27.000* (0.24m LTD)PS4 COD modern warfare - 26.000* (0.2m LTD)PS4 Need for Speed Heat - 24.000* (0.035m LTD)PS4 Shenmue 3 - 18.000* (nouveau, visible seulement 1 semaine)* Approximatif, déjà disparu du top 10