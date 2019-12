Nouveautés : -Tiki, Maiko et Barry peuvent maintenant vous donner un coup de main en combat. -Ajout du mode mode Quick Session pour accélérer les Sessions et augmenter la vitesse des combats. -Nouvelles tenues. Rappel des autres nouveautés : -Plusieurs chansons inédites, accompagnées de leurs vidéos. -Un donjon additionnel accompagné avec une nouvelle aventure pour les protagonistes.

posted the 12/06/2019 at 02:00 PM by nicolasgourry