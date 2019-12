Charts

La Switch a atteint un point majeur en Espagne.Il est révélé que la Switch en est maintenant à 1.036.000 d'unités vendues dans la région(grâce au boost issu du lancement de la Switch Lite).Au niveau fait, 332.000 Switch on été vendues en Espagne pour l'année 2019,ce qui en fais la console la plus vendue de l'année sur ce territoire.Top 5 des jeux Switch les plus vendu :1. Super Mario Odyssey2. Mario Kart 8 Deluxe3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild4. Splatoon 25. Super Smash Bros. Ultimate.