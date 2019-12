"Tout le monde se bat. Personne ne se barre. Le premier qui se barre, je le tue !", la liste de dialogues et de scènes cultes sont longues pour le film Starship Troopers diffusé pour la première fois dans les salles obscures en 1998, grâce au cinéaste Paul Verhoeven et à Tristar Pictures, société de Sony Pictures.



On vous invite à le visionner si ce n'est pas déjà fait, mais pour l'heure, place à Starship Troopers: Terran Command.



Sorti du chapeau de The Aristocrats, qui a pondu Order of Battle: World War II, le soft reprend le principe du long-métrage, à savoir buter les Arachnides, mais aussi les environnements et des séquences associées.



Loin d'être d'un simple défouloir, il s'agit en fait d'un titre de stratégie en temps réel (RTS), où vous aurez le choix entre l'une des deux factions avec des campagnes générées aléatoirement.