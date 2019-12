Bonjour, à tous et à toute !Je vous propose aujourd'hui la lecture du deuxième chapitre de mon roman. J'espère qu'il saura vous plaire. Je tiens à vous préciser que la mise en page de chapitre sur GK diffère de celle sur Open Office bien plus adapté pour l'écriture. En vous souhaitant une bonne lecture.Aussi un lien vers le premier chapitre pour ce qui désire le lire.

Like

Who likes this ?

posted the 12/05/2019 at 02:03 PM by ozymandia