*Pour Public averti* Voici la 49eme vidéo de "Les Kassos" Et oui, Les Kassos vont revenir mais... uniquement sur Canal + . Mais pour patienter voilà donc la nouvelle vidéo "Les bons conseils de Serge le Lapin - Les Kassos #49"

posted the 12/05/2019 at 01:35 PM by arquion