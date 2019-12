Star Citizen

Le jeudi 5 décembre 2019 s'achève la période dede Star Citizen, après des ventes anniversaire record qui ont permis au jeu de dépasser la barre des 250 millions de dollars collectés (253 même) et de faire la une de nombreux magazines de jeux vidéo.L'année 2019 ne s'arrête pas pour autant là, puisque la 3.8 pointe le bout de son nez, et avec elle notamment l'arrivée de la planète MicroTech, d'un début de gestion des conditions météorologiques (avec la neige), de stations spatiales en orbite de chacune des grosses planètes, des nouvelles technologies de rendu de l'affichage des planètes pour que ce soit plus réaliste encore et du SSOCS qui va augmenter les performances des nombreux serveurs qui abritent tous les soirs jusqu'à 50 joueurs.Cette version est actuellement en test par les joueurs les plus investis dans le dénichage de bugs et autres problèmes, les, et promet une fin d'année dantesque pour les fans de Star Citizen. Et c'est sans compter sur le nouveau vaisseau qui alimente pas mal les bruits de couloir et devrait arriver courant décembre (autour du 12) : le Mole de chez ARGO (une sorte de super Prospector pour 4 joueurs : 1 pilote et 3 mineurs).Les images et vidéos qui fuitent sur le net sont nombreuses, lesimpatients qui cherchent à en savoir plus étant légion...Et si vous souhaitez franchir le pas et rejoindre cette aventure complètement unique qu'est Star Citizen, ce jeudi 5 décembre reste votre dernière journée pour ce faire, car le jeu ne sera plus en accès libre à partir du 6 décembre. Pour rappel, il vous suffit juste d'un compte sur le site officiel du jeu ( cliquez ici pour vous inscrire avec un code de parrainage valide inclus) pour télécharger et tester Star Citizen.Jeudi, un nouvel épisode de la série hebdomadaire ISC verra le jour et vendredi, la roadmap sera actualisée... avec donc les regards tournés vers la période de Noël qui devrait coïncider avec l'arrivée de la très attendue 3.8 !À bientôt dans le Verse !