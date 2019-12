Aujourd'hui, Kotaku affirme que la Lockhart, version sans lecteur du projet de nouvelle génération, serait toujours en cours de développement. Nos confrères ont en effet interrogé quatre personnes chez Microsoft, recueillant diverses informations. Ainsi, la Lockhart serait assimilée à la PS4 Pro en termes de puissance brute, tout en profitant d'améliorations matérielles, notamment au niveau du processeur et grâce à la présence d'un SSD.



Le rendu visé serait de 1440p et 60ps pour cette machine, quand l'Anaconda mise clairement sur de la 4K native et le 60 fps. Egalement, les sources indiquent que la console, moins chère que l'Anaconda, serait pensée pour les joueurs ayant l'intention de passer majoritairement par XCloud et le GamePass, réduisant de fait leurs dépenses. Contacté par les journalistes du site, Microsoft a déclaré ne pas souhaiter commenter les rumeurs et les spéculations. Evidemment, aucune date précise ni aucun prix n'ont été dévoilés par Microsoft, qui continue sa communication en présentant le Projet Scarlett comme une seule et même chose.