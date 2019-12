Jeux Video

On sait officiellement que Bluepoint bosse sur un jeu PS5.En revanche, rien ne disait spécifiquement qu'il s'agirait d'une exclusivité... jusqu'à maintenant car les choses ont été mises au clair lors d'une interview avec Segment Next, via un sous-entendu on ne peut plus éloquent :Bon ça c'est fait(ah et on apprend en passant que le jeu tournera à nouveau sous le moteur maison du studio, annoncé comme suffisamment flexible pour exploiter le hardware de la PS5)A part ça rien, hormis que "blabla, ce sera la réalisation dont nous serons le plus fier, blabla...".Pas d'indice donc sur cette "relecture" annoncée, même si bien des choses mènent potentiellement à du Demon's Souls (sous-entendu par Schreier et pas que).Allez, on imagine que la réponse tombera dans 2 mois.