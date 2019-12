Mais rien de neuf... Voici une nouvelle séquence du jeu se déroulant à Kamurochô (et oui), cette longue vidéo permet d'avoir un aperçu de plusieurs scènes dans lesquelles apparaissent Kazuma Kiryu, Goro Majima et Taiga Saejima. Les invocations complètement barrées en cours d'affrontement sont elles aussi évoquées.

posted the 12/03/2019 at 06:43 PM by ioop