Cela vient donc de GamesIndustry Japan , dans un article analysant les tendances des ventes pour Stadia, PS4 et Switch au Japon et dans le monde:

Outre Nintendo, Falcom a également fait remarquer lors de son récent exposé sur les résultats financiers que les joueurs semblent se tourner vers la console de Nintendo aux États-Unis, ce qui semble se manifester par un grand changement dans les tendances là-bas. C'est potentiellement une tendance qui pourrait avoir un impact sur les ventes de PlayStation 5, et c'est quelque chose qui doit être observé à l'avenir.

Like

Who likes this ?

posted the 12/03/2019 at 06:21 PM by jenicris