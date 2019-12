Jason schreier, journaliste chez Kotaku répond à Tom Warren, le rédacteur en chef de The Verge :"Je ne suis pas sûr que la partie "essayer de surprendre Sony" soit tout à fait juste - le bon sens suggère que, comme avec la Xbox One, Microsoft est en retard sur le calendrier et va se lancer à chaud - mais j'en ai parlé à quelques développeurs tiers qui se sont dits frustrés par le manque d’informations sur Scarlett, surtout par rapport à Prospero (nom de code du devkit de la ps5)."Pour rappel, Tom Warren avait annoncé ceci : Presque aucun développeur n’aurait de kit Xbox Scarlett aujourd’hui et pire encore, ils seraient assez loin d’une version finale. C’est la raison pour laquelle on entendrait régulièrement que la Scarlett serait moins puissante que la PS5. « Microsoft souhaite surprendre Sony cette fois-ci »