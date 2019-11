2 nouvelles manettes v2 pour 29,99€J'ai ramené mes anciennes manettes chez Escromania, si on ramène son ancienne manette et qu'on ajoute 14,99€, on repart avec une nouvelle manette.Je leur est donc donné deux manettes ps4 (les toutes premières), une fois nettoyé, quelques boutons changés via aliexpress à l'époque, au final une des deux manettes a deux boutons changés, et l'autre ne s'allume plus du tout mais était en très bon état.Aucune vérification si ce n'est le numéro de série qui doit être visible et les boutons fonctionnels en bon état, joystick également.