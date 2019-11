Nintendor

Merci de soutenir nos produits.



Le logiciel Ring Fit Adventure sorti le 18 octobre 2019 a toujours des problèmes d'approvisionnement sur le territoire.



Nous nous excusons pour les désagréments causés aux acheteurs et vendeurs dans l'attente.



Nous continuons à acheminer des exemplaires chaque semaine et allons augmenter leur nombre d'ici à la fin de l'année pour que le plus grand nombre puisse l'avoir.



Certains distributeurs peuvent prendre des réservations, alors n'hésitez pas à vous renseigner avec votre enseigne.



Nous allons nous efforcer de satisfaire le plus d'acheteurs possibles.

Cela dure depuis le début du mois de novembre. Les japonais ont un mal fou à se procurer Ring Fit Adventure, successeur mâtiné de RPG de Wii Fit. Les étals sont dévastés, et les nouveaux exemplaires n'arrivent qu'au compte-gouttes.Face à une forte demande concernant le très entraînant jeu de remise en forme de la Switch, Nintendo n'arrive pas à suivre. La situation préoccupe au point que la firme de Kyoto a présenté des excuses à tous les habitants de l'archipel le 29 novembre 2019 :