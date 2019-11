J'ai V-Rally 4 sur Switch, mais j'ai vraiment du mal avec le gameplay. (Dans la partie rallye, pas fait les autres modes) Et comme je voie que celui-ci est développé par la même équipe. Je ne suis pas totalement rassurée. Et j'ai adoré WRC 5 sur Xbox360 de la même équipe. Y en a qui l'ont essayé le WRC 8 ?

posted the 11/30/2019 at 01:50 PM by gunstarred