si Shenmue faisait office de vitrine technologique à l’époque, c’est désormais un condensé de tout ce qu’il ne faut pas faire en matière de jeu bac à sable

mais on se demande sérieusement s’il ne vaudrait pas mieux que Yû Suzuki passe à autre chose

Les plus

Les moins

JeuxActu

Le constat est on ne peut plus clair : Shenmue 3 s’adresse exclusivement aux fans prêts à fermer les yeux sur ses incohérences et son archaïsme, enivrés par ce parfum dont ils ont été sevrés pendant 18 ans.. On ne reviendra pas sur chaque point énoncé dans le test – on a suffisamment chargé la mule –Il en est capable, il faut juste qu’il en ait envie.La liberté d'action laissée au joueurCertaines cutscenes agréables à regarderLes sous-titres en françaisLa gestion rigoureuse de la jauge de vie/enduranceDes efforts au niveau du contenuLa caméra libreLa médiocrité de la mise en scèneRépétitif à la longueGraphiquement datéLe framerate instableCette violence dans le clippingLe système de combat approximatif et qui manque de punchC'est compliqué pour pas grand-choseDes incohérences hallucinantesC'est quand même bien videDes gros soucis de rythmeLe système économique qui bride la progression dans l'aventureDes expressions faciales inexistantes