Salut !J'ai un petit dilemme qui me trotte dans la tête depuis quelques jours : l'achat d'une Xbox One X.Plus particulièrement le pack édition limité avec Gears of War à 329 euros.Du coup étant un joueur PS4 et Switch mais pas PC je me demande si cette achat en vaut la peine sachant que la Scarlett arrive dans environ 1 an ?J'aimerai avoir des avis éclairés et si possible neutre et pas fanboyMerci