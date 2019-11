Acheté 15,23€ uniquement disponible en démat (mais son prix de lancement est de 19,99€), ça sort le 3 Décembre sur le psn et sur xbox, 6h de jeu apparemment (10 chapitres). Je vais streamer ça le Jeudi 5 Décembre à 21h, si ça intéresse des gensArise: A Simple Story du studio Piccolo vise sur les thématiques des sentiments avec un rapport plutôt spécial : ce voyage unique fera appel aux souvenirs du joueur, tristes et heureux dans une sorte de rappel à la vie et à l’identité propre de chacun.L’aventure d’Arise: A Simple Story commence justement là où beaucoup pourraient finir : un bûcher funéraire pendant lequel une mystérieuse lumière attire le personnage principal vers le haut d’une montagne enneigée.Comme dans tous les jeux poétiques, l’objectif n’est pas clairement identifié, et le personnage indirectement pourvu d’une quête flânera à travers de nombreux décors, qui sont au centre de ce type de jeu. Ce périple promet d’être doux et amer et c’est ainsi que les variations de couleurs dans l’environnement seront constamment présentes dans le but de créer un ascenseur émotionnel. Comme dans Journey où le personnage à cape longue peut sauter et voltiger, dans Arise: A Simple Story, il vous sera possible de contrôler le temps afin de manipuler des éléments de décors."Avec Arise, l’un de nos objectifs était de rendre cette odyssée inoubliable et pleine de surprises. Nous avons transformé les riches expériences de notre héros en de splendides paysages qui changeront en fonction de votre état émotionnel, tandis que vous traverserez différents environnements qui reflèteront le ton du scénario. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, vos pouvoirs de manipulation temporelle se transformeront également pour correspondre aux instants que vous revivez."