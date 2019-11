Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch, lancé le 18 octobre 2019, continue de faire l’objet d’une pénurie sur tout le marché intérieur.



Nous nous excusons pour tout inconvénient causé aux clients et aux revendeurs qui attendent leur exemplaire.



Nous continuons à expédier des copies toutes les semaines, et nous augmenterons le nombre d'envois d'ici la fin de l'année, afin que le plus grand nombre de personnes possible puisse être livré.

Gamergen

Très apprécié par la critique et les joueurs, Ring Fit Adventure a réalisé un très beau lancement au Japon avec désormais près de. Nintendo ne s'attendait visiblement pas à un tel engouement, et est même victime de son succès : le jeu est en rupture de stock un peu partout là-bas, la faute peut-être à la difficulté de fournir rapidement de nouveaux packs avec le Ring-Con et la Sangle de Jambes. Le constructeur vient même de diffuser un communiqué pour s'excuser.Nintendo va visiblement répondre à la demande des joueurs en augmentant le rythme de production des bundles Ring Fit Adventure pour satisfaire le marché japonais.