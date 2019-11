Aujourd’hui 28 novembre 2949, les vaisseaux aliens sont à l’honneur dans Star Citizen. Aopoa, Banu et le fabricant de vaisseaux aliens adaptés aux humains Esperia présentent chacun leurs produits. Que vous soyez plutôt moto de l’espace avec la Nox ou couteau volant prêt à éperonner les autres vaisseaux, il y a de quoi faire ! Voici la vidéo promotionnelle du jour : Comme depuis le début de la semaine, il vous suffira de vous rendre sur ArcCorp au Bevic Center pour louer gratuitement pendant 24 heures les vaisseaux aliens qui vous intéressent. De quoi bien s’amuser...

