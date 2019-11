Il y'a quelques jours, une rumeur circulait sur le web par un insider qui disait que Rockstar travaillerait sur un open World médiéval pour la prochaine génération, et qui sortirait au alentours de 2021. L'insider est plutôt fiable car il avait révélé des infos sur Red Dead 2 et GTA Online.



Bref, voilà que cette rumeur prend de l'ampleur aujourd'hui avec un tweet de Warhorse Studio (auteur de Kingdom Come Délivrance) vient tout juste sur Twitter de proposer son aide si jamais "Rockstar avait besoin d'un coup de main pour son jeu médiéval". S'agit-il d'une simple blague ou d'une forme minime de teasing, la rumeur commençant à être prise au sérieux par les autres développeurs eux-mêmes ?



Alors, GTA VI ou ce nouveau jeu, (s'il existe) comme premier jeu Next Gen pour Rockstar ? Qui vivra verra...



https://twitter.com/WarhorseStudios/status/1199977278677098496?s=20

Jeuxactu